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Hindistan kamu projelerinde yerel çelik kullanımına dair değişikliğe gitti

Çarşamba, 06 Ocak 2021 15:08:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, kamu projelerinde yerel çelik kullanımının tercih edilmesini sağlayan yerli üretim demir ve çelik ürünleri (DMI& SP) kullanma şartını değiştirdi.

Hükümet tarafından yayımlanan bildiriye göre, DMI & SP politikası kapsamında, 500.000 INR (6.849$) değerinin üstündeki tüm kamu projelerinde yerli üretim çelik kullanılacak. Böylece, eşik değeri önceki 250 milyon INR (3,42 milyon $) seviyesinden aşağı çekildi.

İthalat seçeneğini daha zorlu hale getirmek için, yeni şartlara göre, belirlenen eşik değerinin altına inmek amacıyla çelik kullanım seviyesi parçalara bölünemeyecek.

Söz konusu bildiride, “Eyaletler ve yerel kuruluşlar tarafından yapılan tüm kamu veya kamu destekli projeler, eğer proje maliyetinin tamamı ya da bir kısmı devlet tarafından karşılanmışsa, söz konusu plana tabi olacak,” ifadeleri yer alıyor.

Ancak değişiklik, halihazırda çelik kullanım ihaleleri yapılmış veya ihaleye davet bildirileri yayımlanmış kamu projelerinde geçerli olmayacak.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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