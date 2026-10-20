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Hindistan ile Yeni Zelanda arasındaki serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

Salı, 20 Ekim 2026 10:17:03 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal tarafından yapılan açıklamada Hindistan ile Yeni Zelanda arasındaki serbest ticaret anlaşmasının bugün yürürlüğe girdiği ve son beş yılda uygulamaya konulan yedinci serbest ticaret anlaşması olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında Hindistan'ın Yeni Zelanda'ya yaptığı ihracatın tamamına uygulanan gümrük vergileri kaldırıldı.

Goyal, Hindistan'dan Yeni Zelanda'ya ihraç edilen tüm malların artık vergiden muaf olacağını bildirdi.

Bakan ayrıca anlaşma kapsamında Yeni Zelanda'nın önümüzdeki 15 yıl içerisinde Hindistan'a 20 milyar $ yatırım yapmayı taahhüt ettiğini belirtti.

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay ise yaptığı açıklamada ülkesinin Hindistan'a yönelik ihracatının %57'sinin anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren gümrük vergisinden muaf tutulacağını ifade etti.

Söz konusu anlaşma, pazara erişim, tarımsal verimlilik, yatırım, nitelikli iş gücü, spor, turizm ve iki ülke halkları arasındaki ilişkiler dahil olmak üzere ikili ekonomik iş birliği için kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
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Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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