Hindistan ile Yeni Zelanda arasındaki serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal tarafından yapılan açıklamada Hindistan ile Yeni Zelanda arasındaki serbest ticaret anlaşmasının bugün yürürlüğe girdiği ve son beş yılda uygulamaya konulan yedinci serbest ticaret anlaşması olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında Hindistan'ın Yeni Zelanda'ya yaptığı ihracatın tamamına uygulanan gümrük vergileri kaldırıldı.

Goyal, Hindistan'dan Yeni Zelanda'ya ihraç edilen tüm malların artık vergiden muaf olacağını bildirdi.

Bakan ayrıca anlaşma kapsamında Yeni Zelanda'nın önümüzdeki 15 yıl içerisinde Hindistan'a 20 milyar $ yatırım yapmayı taahhüt ettiğini belirtti.

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay ise yaptığı açıklamada ülkesinin Hindistan'a yönelik ihracatının %57'sinin anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren gümrük vergisinden muaf tutulacağını ifade etti.

Söz konusu anlaşma, pazara erişim, tarımsal verimlilik, yatırım, nitelikli iş gücü, spor, turizm ve iki ülke halkları arasındaki ilişkiler dahil olmak üzere ikili ekonomik iş birliği için kapsamlı bir çerçeve sunuyor.