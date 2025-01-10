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Hindistan ile Moğolistan jeolojik araştırma ve madencilik projelerinde iş birliği yapabilir

Cuma, 10 Ocak 2025 15:10:09 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Hindistan ve Moğolistan’ın koklaşabilir taş kömürü ile bakır arzını artırmayı amaçlayan jeolojik araştırma ve madencilik projelerinde iş birliği için ön anlaşma imzalamasının beklendiğini ifade etti.

Kaynaklar, Hindistan Bakanlar Kurulunun iki ülke arasında mutabakat anlaşması imzalanmasına onay verdiğini ve sürecin yakın zaman içerisinde resmiyete kavuşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Moğolistan’ın bakır ve koklaşabilir taş kömürü rezervleri yüksek seviyelerde yer alırken, Hindistan’ın ise söz konusu emtialara yönelik artan talebi karşılamak için çoğunlukla ithalata bağımlı olduğu biliniyor.

Bununla birlikte Moğolistan’ın denize kıyısı olmaması sebebiyle iki ülke, bakır ve koklaşabilir taş kömürü tedariki ticaretini sağlayacak rotayı oluşturmaya çalışıyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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