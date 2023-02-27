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Hindistan hükümetinin ihaleye açtığı 10 koklaşabilir taş kömürü bloğunda üretim 2025 yılında başlayacak

Pazartesi, 27 Şubat 2023 10:28:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Kömür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hükümetin son iki yıl içerisinde ihaleye açtığı 10 koklaşabilir taş kömürü bloğunda üretimin 2025 yılında başlayacağı duyuruldu.

Bakanlık, söz konusu blokların toplam üretim kapasitesinin yıllık 22,5 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve koklaşabilir taş kömürü üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 140 milyon mt seviyesine çıkarma hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan devlete bağlı Coal India Limited’in yıllık 22 milyon mt kapasiteli dokuz maden tespit ettiği ve bu madenlerde de üretimin başlayacağı öğrenilse de herhangi bir tarih paylaşılmadı.

Bakanlık ayrıca dört koklaşabilir taş kömürü madeni daha tespit ettiğini ve bu madenlere yönelik jeoloji raporlarının önümüzdeki iki ay içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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