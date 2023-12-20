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Hindistan hükümeti RINL’nin özelleştirilme sürecini paydaşlarla görüştükten sonra başlatacak

Çarşamba, 20 Aralık 2023 15:02:56 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) özelleştirilmesine yönelik niyet beyanlarının paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından toplanacağı ve bu sürecin geri plana atıldığı belirtildi.

Maliye Bakanlığı Yetkilisi Bhagwat Karad, “Özelleştirilme süreci öncelikli ve öncelikli olmayan varlıklar ile arazileri kapsıyor. Bu konular paydaşlarımızla yapılacak görüşmelerle netleştirilmeden niyet beyanı gönderilmeyecek,” dedi.

Kurallar gereği devlete bağlı bir üreticinin özelleştirilme süreci iki aşamada gerçekleştiriliyor. İlk aşamada olası alıcılardan niyet beyanı gönderilmesi isteniyor. İkinci aşamada da en yüksek teklifi veren alıcıya niyet mektubu gönderiliyor.

RINL, Vishakhapatnam’da yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi işletiyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası RINL 

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