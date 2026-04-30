Hindistan hükümeti RINL’nin operasyonlarını sürdürebilmesi için ikinci bir finansman desteği planlıyor

Perşembe, 30 Nisan 2026 09:54:41 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetinin, mali açıdan zor durumda olan kamuya ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’e (RINL) operasyonlarını sürdürebilmesi amacıyla yaklaşık 854 milyon $ tutarında yeni bir sermaye enjeksiyonu yapmayı planladığı bildirildi.

Bu adım, hükümetin 2024-25 döneminde RINL’nin faaliyetlerini yeniden başlatabilmesi için sağladığı 174 milyon $’lık desteğin ardından ikinci kurtarma paketi olacak. Söz konusu önceki finansmanın 53 milyon $’lık kısmı sermaye olarak sağlanırken, kalan tutar işletme sermayesi kredisi şeklinde verilmişti.

Önceki finansman dilimi sayesinde RINL, Hindistan’ın güneyindeki Visakhapatnam’daki tesisinde yıllık toplam 7,3 milyon mt kapasiteye sahip üç yüksek fırından ikisini yeniden devreye almıştı.

Hükümet kaynakları, yeni finansman desteğinin RINL’nin operasyonlarını sürdürebilmesi için finansal sürdürülebilirliği sağlamayı ve uzun vadeli faaliyetlerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.


Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları maliyet baskısıyla gücünü koruyor, ihracat tonajları sınırlı olduğu için ...

30 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan metalurjik kok ithalatına yönelik antidamping vergisinin beş yıl uzatılmasını önerdi, oranları düşürdü

30 Nis | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları değişmedi ancak satıcıların ihracata ilgisi arttı

29 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

IEEFA: Hint çelik üreticilerinin karbon azaltım hedefleri ile uygulama arasında fark bulunuyor

29 Nis | Çelik Haberler

Hindistan bazı paslanmaz çelik ürünler için zorunlu kalite düzenlemelerinde geçici muafiyet tanıdı

29 Nis | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yukarı eğilimli yatay seyrederken, AB’nin önlemleri ve Orta Doğu’daki ...

28 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Jindal SAW’ın net kârı 2025-26 mali yılının dördüncü çeyreğinde %52 düştü

28 Nis | Çelik Haberler

Sumit Bhatia: Küresel çelik sektöründeki rekabette hurdaya erişim giderek önem kazanıyor

27 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları durgun ticaret nedeniyle baskı altında kaldı

27 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

RINL Haziran sonu teslimli 60.000 mt kütük için ihracat ihalesi açtı

27 Nis | Çelik Haberler





