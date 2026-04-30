Hindistan hükümeti RINL’nin operasyonlarını sürdürebilmesi için ikinci bir finansman desteği planlıyor

Hindistan hükümetinin, mali açıdan zor durumda olan kamuya ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’e (RINL) operasyonlarını sürdürebilmesi amacıyla yaklaşık 854 milyon $ tutarında yeni bir sermaye enjeksiyonu yapmayı planladığı bildirildi.

Bu adım, hükümetin 2024-25 döneminde RINL’nin faaliyetlerini yeniden başlatabilmesi için sağladığı 174 milyon $’lık desteğin ardından ikinci kurtarma paketi olacak. Söz konusu önceki finansmanın 53 milyon $’lık kısmı sermaye olarak sağlanırken, kalan tutar işletme sermayesi kredisi şeklinde verilmişti.

Önceki finansman dilimi sayesinde RINL, Hindistan’ın güneyindeki Visakhapatnam’daki tesisinde yıllık toplam 7,3 milyon mt kapasiteye sahip üç yüksek fırından ikisini yeniden devreye almıştı.

Hükümet kaynakları, yeni finansman desteğinin RINL’nin operasyonlarını sürdürebilmesi için finansal sürdürülebilirliği sağlamayı ve uzun vadeli faaliyetlerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.