 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan hükümeti kok ithalatının kota yoluyla kısıtlanmasına ilişkin çelik üreticileriyle görüşecek

Çarşamba, 28 Ağustos 2024 16:53:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getirilmesine yönelik nihai kararını açıklamadan önce çelik sektörü oyuncularıyla geniş kapsamlı görüşmeler yapma kararı aldı.

Kaynaklar, hükümetin Hindistan Ticaret Bakanlığına bağlı Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nden (DGFT) yalnızca yerel kok üreticileriyle değil çelik üreticileriyle de geniş kapsamlı görüşmeler yapmasını talep ettiğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getirilmesi ve ithalatın yıllık 2,85 milyon mt seviyesini aşmaması önerisinde bulunmuştu. Ancak JSW Steel ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited gibi başlıca yerel çelik üreticileri, bu öneriye karşı çıkmıştı. Ayrıca Hindistan Çelik Birliği de bu kararın çelik üreticilerinin kapasite artırımını sınırlandıracağını ifade etmişti.

Öte yandan ticaret bakanlığındaki mevkidaşları ile görüşen çelik bakanlığından yetkililer, böyle bir hamlenin yerel çelik üretimini risk altında bırakacağını vurguladı.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel kok fiyatları halen aşağı yönlü

23 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’de kok ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %20,2 yükseldi

19 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi ilk yarıda %4 azaldı

13 Ağu | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Haziran döneminde %7,25 düştü

25 Tem | Çelik Haberler

MMK yeni kok bataryasında üretime başladı

23 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland, Kraków tesisindeki kok bataryasını tamamen devre dışı bıraktı

23 Tem | Çelik Haberler

Çin’in kok ithalatı yılın ilk yarısında %64 düştü

23 Tem | Çelik Haberler

Çin’de kok ihracatı ilk yarıda %20,1 arttı

19 Tem | Çelik Haberler

Polonya merkezli JSW’nin kömür ve kok üretimi ikinci çeyrekte azaldı

18 Tem | Çelik Haberler

SMS Group, POSCO’nun Pohang tesisinde yeni kok üretim kompleksini devreye aldı

18 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis