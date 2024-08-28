Hindistan hükümeti kok ithalatının kota yoluyla kısıtlanmasına ilişkin çelik üreticileriyle görüşecek

Hindistan hükümeti, metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getirilmesine yönelik nihai kararını açıklamadan önce çelik sektörü oyuncularıyla geniş kapsamlı görüşmeler yapma kararı aldı.

Kaynaklar, hükümetin Hindistan Ticaret Bakanlığına bağlı Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nden (DGFT) yalnızca yerel kok üreticileriyle değil çelik üreticileriyle de geniş kapsamlı görüşmeler yapmasını talep ettiğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getirilmesi ve ithalatın yıllık 2,85 milyon mt seviyesini aşmaması önerisinde bulunmuştu. Ancak JSW Steel ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited gibi başlıca yerel çelik üreticileri, bu öneriye karşı çıkmıştı. Ayrıca Hindistan Çelik Birliği de bu kararın çelik üreticilerinin kapasite artırımını sınırlandıracağını ifade etmişti.

Öte yandan ticaret bakanlığındaki mevkidaşları ile görüşen çelik bakanlığından yetkililer, böyle bir hamlenin yerel çelik üretimini risk altında bırakacağını vurguladı.