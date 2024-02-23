Hindistan Coal India Limited’in iki bağlı kuruluşunu halka arz etmeyi planlıyor

Cuma, 23 Şubat 2024 13:57:56 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, devlete bağlı Coal India Limited’in (CIL) iki bağlı kuruluşu için halka arz süreci başlatmayı ve ardından hisselerini borsada işleme açmayı planlıyor.

Piyasa kaynakları, CIL’nin bağlı kuruluşları olan ülkenin en büyük koklaşabilir taş kömürü madencisi Bharat Coking Coal (BCCL) ile madencilik danışma şirketi Central Mine Planning and Development Institute Limited’in halka arz edileceğini belirtti.

Hükümet 2022 yılında BCCL’nin %25 hissesinin özel yatırımcılara devredileceğini ve hisse senetlerinin borsaya kote edileceğini açıklamıştı.

Ancak söz konusu plandan vazgeçildiği, bunun yerine BCCL’nin hisselerinin halka arz yoluyla kamu ve finansal kuruluşlarına sunulacağı ve daha sonra da borsaya kote edileceği öğrenildi.

BCCL, 38 madeninde yıllık ortalama 65 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretiyor ve yerel talebin yaklaşık %50’sini karşılıyor.