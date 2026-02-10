Hindistan çelik sektörü son kullanıcı talebindeki yavaşlamaya rağmen Aralık 2025’te büyümesini sürdürdü

Hindistan çelik sektörü, imalat, otomotiv, altyapı ve inşaat sektörlerindeki sınırlı yavaşlamaya rağmen Aralık 2025’te geniş tabanlı büyüme kaydetti.

Çelik, demir cevheri ve kömür piyasalarındaki temel gelişmeler

Ham çelik üretimi aylık bazda %8, yıllık bazda %9 artışla 14,79 milyon mt seviyesine ulaşarak aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çelik üreticilerinin, hava koşullarının elverişli hale gelmesi ve proje yetiştirme baskısı nedeniyle tüketimin artacağı beklentisiyle mali yılın dördüncü çeyreğinde üretimi artırdığı düşünülüyor.

Çelik ihracatı aylık bazda bir miktar yavaşlasa da Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) tam olarak devreye girmesi öncesinde AB’den gelen güçlü talep sayesinde yüksek seviyesini korudu. Buna karşılık, koruma önlemleri ve diğer engellerin etkisiyle toplam ithalat düşük seviyede kaldı. Hindistan, 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreği boyunca net ihracatçı konumunu sürdürdü. Öte yandan demir cevheri ithalatı, çelik üreticilerinden gelen talebin yerel arzı aşması nedeniyle yüksek seyretti.

Kömür üretimi, madenlerde verimliliğin artması ve devreye alınan yeni kapasitenin desteğiyle Aralık ayında yıllık bazda %4,6 artarak 75,7 milyon mt oldu. Kömür ithalatı ise yeterli yerel arz ve rekabetçi fiyatlar nedeniyle hem aylık hem yıllık bazda geriledi.

Aralık 2025’te öne çıkan makroekonomik göstergeler

Sanayi üretimi son iki yılın zirvesinde

Hindistan Sanayi Üretim Endeksi, Kasım ayındaki %7,2’lik güçlü artışın ardından Aralık ayında %7,8’e yükselerek son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat sektörü %8,1 büyüyerek Aralık ayındaki büyümenin öncüsü oldu ancak bu oran Kasım ayındaki %8,5’lik zirvenin bir miktar altında kaldı. Teknoloji ve mobilite bağlantılı segmentler en yüksek büyümeyi kaydetti.

Madencilik sektörü büyümesi, çelik ve altyapı sektörlerinden gelen güçlü hammadde talebinin etkisiyle Kasım ayındaki %5,8’den Aralık ayında %6,8’e çıktı. Elektrik üretimi ise Kasım ayındaki %1,5’lik daralmanın ardından Aralık ayında %6,8 büyüme kaydetti.

Diğer sektörlere bakıldığında altyapı ve inşaat sektörü %12,1, sermaye malları sektörü %8,1 ve dayanıklı tüketim malları sektörü %12,3 büyüdü.

Endeksteki bu güçlü toparlanmanın tüketici güvenindeki artış, likidite koşullarındaki iyileşme ve altyapı yatırımlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Otomotiv üretimi ve satışları aylık bazda geriledi

Otomotiv üretimi yıllık bazda %37 artış ve aylık bazda %11 düşüşle 2,63 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %35 artış ve aylık %17 düşüşle 2,09 milyon adet seviyesine geriledi. Bu düşüşte, festival dönemindeki güçlü talebin yarattığı yüksek baz etkisinin rol oynadığı ifade ediliyor.

Yıl sonunda stokların eritilmesi, sevkiyatlardaki iyileşme, Ocak ayındaki fiyat artışları öncesinde yapılan alımlar ve KDV indirimlerinin yarattığı olumlu hava ise satışlarda görülen yıllık bazdaki artışta etkili oldu. Binek araç stok süresi Aralık ayında yaklaşık yedi gün azalarak 37-39 gün seviyesine geriledi.

2025 yılı genelinde ise otomotiv üretimi yıllık %9, satışlar ise %7 artış gösterdi.

Elektrik tüketimi arttı

Günlük ortalama elektrik tüketimi aylık bazda %8 artarak 4.470 milyon kWh seviyesine ulaştı. Ülkenin kuzeyindeki sert kış koşulları ısınma talebini artırırken, kış aylarında geleneksel olarak canlanan ekonomik faaliyetler de elektrik tüketimini destekledi.

Mal ihracatı sınırlı artış kaydetti

Hindistan’ın mal ihracatı Aralık 2025’te hem aylık hem yıllık bazda sınırlı bir artış göstererek 38,5 milyar $ oldu. ABD’ye olan ihracat Kasım ayına kıyasla yatay seyretti.

İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi son iki yılın en düşük seviyesine indi

Aralık ayında İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 55,0 puana gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi. Küresel rekabet baskısı ve bazı segmentlerdeki zayıf satışlar bu gerilemede etkili oldu. Yeni ihracat siparişlerindeki artış son 14 ayın en yavaş seviyesinde gerçekleşti.

Buna rağmen Hindistan, Aralık ayında küresel ölçekte en yüksek İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi değerine sahip ülke oldu.

Beklentiler

Genel tabloya bakıldığında dönemsel yavaşlamalara rağmen Hindistan çelik sektörünün büyümesini sürdürdüğü görülüyor. 2025’in dördüncü çeyreğinde altyapı ve inşaat faaliyetlerinde beklenen toparlanma ile güçlü imalat ivmesinin Ocak ve Şubat aylarında çelik talebini desteklemesi bekleniyor. Ayrıca ABD ve AB ile yapılan son ticaret anlaşmalarının dolaylı olarak imalat sektörünü desteklemesi ve bunun çelik talebine yansıması öngörülüyor. Hindistan’ın 2025-26 mali yılı gayri safi milli hasıla büyüme tahmininin %7,4’e yükseltilmesi de olumlu görünümü destekliyor.