Hindistan çelik sektörü için sekiz koklaşabilir taş kömürü yıkama tesisi inşa ediyor

Hindistan hükümeti, çelik sektöründe yerli arzı artırmak ve ithalatı azaltmak amacıyla Jharkhand ve Batı Bengal eyaletlerinde toplam 21,5 milyon mt kapasiteli sekiz yeni koklaşabilir taş kömürü yıkama tesisi kuruyor. Kömür Bakanlığı, 12 Ağustos Salı günü Hindistan parlamentosuna yaptığı bilgilendirmede projelerin detaylarını paylaştı.

Söz konusu yatırımlar, Ağustos 2021’de başlatılan ve yerli üretimi artırarak ithalat bağımlılığını azaltmayı hedefleyen “Kok Kömürü Misyonu” kapsamında yürütülüyor. Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü üretimi, 2020-21 mali yılında kaydedilen 44,79 milyon mt seviyesinden 2024-25 mali yılında 66,47 milyon mt seviyesine yükseldi.

Bakanlık, sekiz koklaşabilir taş kömürü yıkama tesisinin şu anda inşaat, ihale süreci veya sözleşme imzalama gibi farklı aşamalarda bulunduğunu belirtti. Ayrıca devlet kontrolündeki madenci Coal India Limited’in gelir paylaşımı modeli kapsamında 11 atıl koklaşabilir taş kömürü madenini yeniden faaliyete geçirilmesi için özel sektöre sunduğunu açıkladı. Bu model çerçevesinde, Bharat Coking Coal Ltd (BCCL) tarafından işletilen yıllık 5 milyon mt kapasiteli New Madhuband koklaşabilir taş kömürü yıkama tesisi 2023-24 mali yılında faaliyete geçti.