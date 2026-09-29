Hindistan Çelik Bakanlığı çelik sektörü için iş güvenliği konseyi kuracak

Hindistan Çelik Bakanlığı çelik sektöründe iş güvenliği standartlarını ve uygulamalarını geliştirmek, kazaları önlemek ve güvenlik farkındalığını artırmak amacıyla sektörün en üst düzey iş güvenliği birimi olarak Çelik Sektörü İş Güvenliği Konseyi (SISC) kurulacağını duyurdu.

Çelik Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlık edeceği konseyde bakanlığın üst düzey yetkilileri, entegre çelik üreticilerinin genel müdürleri ve Maden Güvenliği Genel Müdürlüğü (DGMS), Petrol ve Patlayıcı Maddeler Güvenliği Kurumu (PESO), Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) ile tanınmış çelik teknolojisi kuruluşları dahil olmak üzere başlıca teknik kuruluşların ve yetkili kamu kurumlarının temsilcileri yer alacak.

Konsey çelik sektöründeki iş güvenliği koşullarını değerlendirecek, güvenlik uygulamalarına yönelik araştırmaları ve iyileştirmeleri destekleyecek, sektörel iş güvenliği standartlarını ve tavsiye edilen uygulamaları onaylayacak, ciddi kazalar başta olmak üzere kazaları ve ramak kala olayları inceleyecek. Ayrıca güvenlik farkındalığının, eğitimlerin ve önleyici tedbirlerin güçlendirilmesine yönelik yönlendirmelerde bulunacak.

Konseye teknik ve mesleki destek sağlamak amacıyla Çelik Sektörü İş Güvenliği Müdürlüğü (SISD) de kurulacak. Müdürlük proses güvenliği, yüksek fırınlar, çelik ergitme, haddehaneler, kok fırınları, refrakter sistemleri, elektrik ve mekanik güvenliği, iş sağlığı, yangın mühendisliği ve afet yönetimi gibi alanlarda uzmanlığa sahip olacak.

Açıklamaya göre müdürlük, konsey kararlarının uygulanmasını denetleyecek, düzenli iş güvenliği denetimleri ve değerlendirmeleri gerçekleştirecek, kazalara ve ramak kala olaylara ilişkin bilgileri kayıt altına alarak paylaşacak ve ciddi iş güvenliği olaylarını soruşturacak. Ayrıca acil durumlara hazırlık çalışmalarını ve iş güvenliği eğitim programlarını gözden geçirecek, Hindistan'ın koşullarına uygun sektörel iş güvenliği standartları, tavsiye edilen uygulamalar ve kılavuzlar hazırlayarak yayımlayacak.