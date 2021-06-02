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Hindistan belirli sektörlerin oksijen kullanımına geçici süreliğine izin verdi

Çarşamba, 02 Haziran 2021 12:23:29 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, belirli sektörlerin oksijen kullanımına, “hastaneler ve tıbbi amaçlı kullanım için yeterli stok sağlanması koşuluyla geçici süreliğine” izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, kesintisiz üretim tesislerinde, çelik üretim tesislerinde, rafinerilerde, alüminyum işleme tesislerinde ve ihracat üretimi ve gıda işleme için oksijene gereksinim duyan küçük ve orta ölçekli sanayi birimlerinde oksijen kullanımına geçici süreliğine izin verileceği ifade edildi.

Hindistan merkezi hükümeti geçtiğimiz ay, oksijen hacminin büyük bir kısmının tıbbi amaçlı kullanıma kaydırılması sebebiyle oksijen kullanımını yasaklamıştı.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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