Hindistan bazı paslanmaz çelik ürünler için zorunlu kalite düzenlemelerinde geçici muafiyet tanıdı

Hindistan çelik bakanlığı, tedarik sıkıntıları yaşayan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerden (MSME) gelen başvuruların ardından bazı paslanmaz çelik yassı ürünler için zorunlu kalite kontrol düzenlemelerinden (QCO) geçici muafiyet tanıdı.

Bildirimde, muafiyetin gemiye yüklenme tarihi 26 Ekim 2026 veya öncesi olan ithalatlar için geçerli olacağı ve ithal girdilere bağımlı sektörler için geçici bir rahatlama sağlayacağı belirtildi.

Muafiyet, IS 6911 standardı kapsamındaki paslanmaz çelik levha, sac ve şeritleri, IS 5522 kapsamındaki mutfak eşyaları için paslanmaz çelik sac ve şeritleri, IS 15997 kapsamındaki mutfak eşyaları ve cihazları için düşük nikel içeren östenitik paslanmaz çelik ürünleri ve IS 14650 kapsamındaki ara mamul paslanmaz çelik yassı ürünleri kapsıyor.

Söz konusu adım, küresel arz aksaklıkları nedeniyle uygun hammaddelere erişimde yaşanan zorluklara dikkat çeken KOBİ’lerin yaptığı çok sayıda başvurunun ardından geldi.

Sektör paydaşları, bu muafiyetin hammadde tedarikinde sürekliliği sağlayacağını, üretimdeki darboğazları hafifleteceğini ve nihai mamul üreticileri için maliyet rekabetçiliğini destekleyeceğini belirtti.

Zorunlu kalite kontrol düzenlemeleri kapsamında, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifikasına uygun olmayan ürünlerin ülkede üretimi, ithalatı, depolanması, ticareti veya satışı yapılamıyor.