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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Haziran ayında aylık %4,3 arttı

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 10:42:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Haziran ayında, bir önceki aya kıyasla %4,3 artışla ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %1,2 düşüşle 49,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mayıs ayına kıyasla %9,4 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %5,4 artışla 44,27 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,6 milyon mt ile Güney Kore ve 1,8 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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