Demir cevheri fiyatlarının 2021 ortasına kadar 100$/mt’un üzerinde kalması bekleniyor

Pazartesi, 21 Aralık 2020 18:05:50 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığı yayımladığı çeyreklik raporuna göre, Avustralya’nın demir cevheri ihracat gelirinin 2021-22 mali yılında 123 milyar A$’a çıkacağı tahmin ediliyor. Fiyatlardaki gevşeme ve Avustralya dolarının güçlenmesiyle ihracat gelirinin 2021-22 mali yılına kadar 95 milyar A$ seviyesine gerilemesi bekleniyor. Demir cevheri fiyatlarının önümüzdeki altı ay boyunca güçlü kalması bekleniyor. Çin’in demir cevheri talebinin yüksek kalacağı tahmin ediliyor, ancak Çinli çelik üreticileri, fiyatların kârlılıklarını etkilemesi durumunda üretimi düşürmek isteyebilir. Avrupa ile Güney Asya’da kapanan ve demir cevheri fiyatları düşene kadar üretime yeniden başlamayacağı tahmin edilen tesisler nedeniyle diğer birçok ülkedeki demir cevheri talebinin 2019 yılında kaydedilen seviyelerin altında kalması bekleniyor.

Ülkenin demir cevheri ihracatının, Batı Avustralya’da madenlerin açılmasıyla, 2019-20 mali yılında kaydedilen 858 milyon mt’a kıyasla 2020-21 mali yılına kadar 900 milyon mt’a çıkması bekleniyor. Daha önce tahmin edilen rakam 905 milyon mt seviyesindeydi. Pilbara bölgesindeki birçok genişleme projesi nedeniyle üretiminin artması bekleniyor. Avustralya’nın ihracatı, ülkenin başlıca pazarı olan Çin’deki koşullara göre şekillenmeye devam edecek.

Demir cevheri fiyatları, Çin’den gelen talebin artması ve Brezilya’dan gelen arzda devam eden aksaklıklar nedeniyle son aylarda keskin bir artış gösterdi. Demir cevheri fiyatlarının 2022 yılının sonuna kadar 75$/mt seviyesine düşmeden önce 2021 yılının ortasına kadar 100$/mt’un oldukça üzerinde kalması bekleniyor.

Rapora göre Çin, bu yılın ikinci yarısında bazı ülkelerdeki durgun çelik üretimiyle, küresel demir cevheri ihracat noktası olarak öne çıktı. Çin’den gelen demir cevheri talebinin zirvede olması tahmin edilirken, çelik üretiminin yerel geri dönüşümden elde edilen payının artması nedeniyle önümüzdeki 10 yıl içinde cevher talebinde düşüş bekleniyor. Bu, Çin’in demir cevheri ithalat pazarına olan bağımlılığının azalmasına neden olacak. Brezilya’daki üretim, demir cevheri tesislerine bağlı barajların güvenilirlik değerlendirmelerinin başarısız olması, Brumadinho Barajı’nın çökmesinden dolayı devam eden yasal işlemler ve salgından dolayı liman ve demir yolunda oluşan aksaklıklar nedeniyle baskı altında kalıyor.