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Habaş'ın Aliağa tesisinde patlama meydana geldi

Pazartesi, 09 Kasım 2026 13:29:12 (GMT+3)   |   İstanbul

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Kasım tarihinde saat 12.00 sıralarında Habaş'ın Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki demir-çelik tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir kişi ile enkaz altından çıkarılan iki kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. İlk açıklamada üç kişinin yaşamını yitirdiği ve üçü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı paylaşılmıştı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarılsa da son yapılan açıklamada enkaz altında bulunan kişi sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İlk değerlendirmelere göre tavan vinci ark ocağına düştü

Valilik açıklamasında, ilk belirlemelere göre patlamanın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla inceleme ve araştırmaların başlatıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Habaş 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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