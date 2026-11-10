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Çin'in çelik ihracatı 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde %2,3, Ekim ayında ise aylık %6,1 düştü

Salı, 10 Kasım 2026 09:03:42 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in nihai mamul ihracatı yıllık %2,3 düşüşle 95,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracattaki düşüş oranı yılın ilk dokuz ayında kaydedilen düşüşe kıyasla 0,3 puan yavaşladı. Ocak 2026 itibarıyla Çin'in yeni ihracat lisansı uygulamasının yürürlüğe girmesi, nihai mamul ihracatını olumsuz etkiledi.

Yalnızca Ekim ayında Çin'in nihai mamul ihracatı aylık %6,1 düşüş ve yıllık %0,74 artışla 9,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında Çin'in nihai mamul ithalatı yıllık %11,6 düşüşle toplam 4,46 milyon mt oldu. Ekim ayında ise nihai mamul ithalatı aylık %19,7 ve yıllık %21,5 düşüşle 395.000 mt seviyesinde gerçekleşti.

1$ = 6,7167 RMB

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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