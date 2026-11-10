Çin'in çelik ihracatı 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde %2,3, Ekim ayında ise aylık %6,1 düştü

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in nihai mamul ihracatı yıllık %2,3 düşüşle 95,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracattaki düşüş oranı yılın ilk dokuz ayında kaydedilen düşüşe kıyasla 0,3 puan yavaşladı. Ocak 2026 itibarıyla Çin'in yeni ihracat lisansı uygulamasının yürürlüğe girmesi, nihai mamul ihracatını olumsuz etkiledi.

Yalnızca Ekim ayında Çin'in nihai mamul ihracatı aylık %6,1 düşüş ve yıllık %0,74 artışla 9,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında Çin'in nihai mamul ithalatı yıllık %11,6 düşüşle toplam 4,46 milyon mt oldu. Ekim ayında ise nihai mamul ithalatı aylık %19,7 ve yıllık %21,5 düşüşle 395.000 mt seviyesinde gerçekleşti.

1$ = 6,7167 RMB