Güney Kore Vietnam’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliği nihai antidamping vergisi getirdi

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Vietnam’dan ithal edilen soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerine nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı. Nisan ayında söz konusu ürünlere uygulanan geçici antidamping vergileri, geçici vergilerin sona ermesi ile nihai vergilerin uygulanmaya başlanması arasındaki süreyi telafi etmek amacıyla uzatılmıştı.

Bakanlık, Vietnam’dan ithal söz konusu ürünün dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığını tespit etti. Nihai vergiler Yongjin Metal Technology Vietnam için %18,81 ve diğer Vietnamlı şirketler için %11,37 oranlarında yer alıyor. Söz konusu vergiler 11 Temmuz tarihinden itibaren olmak üzere beş yıl boyunca geçerli olacak.