﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

G. Kore, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa yönelik antidamping vergisini kaldırdı

Çarşamba, 24 Ocak 2024 11:04:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı SeAH Changwon Integrated Special Steel ve diğer yerel üreticiler inceleme talebinde bulunmadığından Japonya, Hindistan ve İspanya’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa uygulanan %3,51-15,39 oranındaki antidamping vergilerinin 22 Ocak 2024 tarihinde sona erdiğini açıkladı 30 Temmuz 2004 tarihinde getirilen vergiler yaklaşık 20 yıldır yürürlükteydi.

Buna ek olarak yerel üreticiler Tayvan ve İtalya’dan ithal söz konusu ürünlere 16 Mayıs 2019 tarihinden bu yana uygulanan ve %9,47-18,56 arasında değişen antidamping vergilerine ilişkin de inceleme talebinde bulunmadığından vergilerin 16 Mayıs ayında 2024 tarihinde sona ermesi planlanıyor.

Açıklamaya göre Güney Kore’nin söz konusu beş ülkeden paslanmaz çelik çubuk ithalatı uygulanan antidamping vergileri sonucunda keskin bir düşüş gösterdi.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe yükseldi ya da yatay seyretti

24 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları değişmedi

23 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe yükseldi

17 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye için bazı ürünlerde AB ithalat kotaları doldu

17 Oca | Çelik Haberler

Assofermet 2024 yılını “Zorluklarla dolu bir yılın ardından temkinli iyimserlik” olarak değerlendirdi

16 Oca | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay

16 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

İspanyol Acerinox Almanya’daki birimine 67 milyon € yatırım yapacak

15 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 2. Hafta, 2024

11 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları yatay ya da hafifçe aşağı yönlü

10 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel paslanmaz çelik üretimi 2023’ün ilk dokuz ayında %2,5 arttı

10 Oca | Çelik Haberler