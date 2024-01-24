G. Kore, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa yönelik antidamping vergisini kaldırdı

Çarşamba, 24 Ocak 2024 11:04:16 (GMT+3) | İstanbul

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı SeAH Changwon Integrated Special Steel ve diğer yerel üreticiler inceleme talebinde bulunmadığından Japonya, Hindistan ve İspanya’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa uygulanan %3,51-15,39 oranındaki antidamping vergilerinin 22 Ocak 2024 tarihinde sona erdiğini açıkladı 30 Temmuz 2004 tarihinde getirilen vergiler yaklaşık 20 yıldır yürürlükteydi.

Buna ek olarak yerel üreticiler Tayvan ve İtalya’dan ithal söz konusu ürünlere 16 Mayıs 2019 tarihinden bu yana uygulanan ve %9,47-18,56 arasında değişen antidamping vergilerine ilişkin de inceleme talebinde bulunmadığından vergilerin 16 Mayıs ayında 2024 tarihinde sona ermesi planlanıyor.

Açıklamaya göre Güney Kore’nin söz konusu beş ülkeden paslanmaz çelik çubuk ithalatı uygulanan antidamping vergileri sonucunda keskin bir düşüş gösterdi.