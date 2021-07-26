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Güney Kore üç ülkeden ithal paslanmaz çeliğe antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 15:13:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, yerel çelik üreticisi Çin, Endonezya ve Tayvan’dan ithal bazı paslanmaz çelikten yassı haddelenmiş ürünlere nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ürünlere getirilen nihai antidamping vergileri Çin için %23,69-25,82 aralığında, Endonezya için %25,82 seviyesinde ve Tayvan için %7,17-9,47 oranlarında yer alıyor.

Soruşturma, yerel üretici POSCO’nun başvurusu üzerine 2020 yılı Eylül ayında başlatılmıştı ve 2017-2019 arasındaki dönemi kapsıyordu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, söz konusu ürünlere getirilen geçici antidamping vergisi Çin için %49,04 ve Endonezya için %29,68 seviyelerinde yer alırken, Tayvan için %9,20-9,51 aralığında yer alıyordu.


Etiketler: kota ve vergiler  G. Kore  paslanmaz  Güneydoğu Asya  paslanmaz  |  benzer haberler »


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