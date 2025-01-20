Güney Kore Çin’den ithal paslanmaz levhaya geçici antidamping vergisi getirdi

Güney Kore Ticaret Komisyonu, Çin’den ithal paslanmaz çelik levhaya yönelik başlattığı 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Komisyon, dampingli ithalatın iç piyasada daha fazla maddi zarara yol açmasını engellemek amacıyla ülkeden ithal söz konusu ürünlere geçici antidamping vergisi uygulamaya karar verdi. Geçici antidamping vergisi %21,62 oranında yer alıyor.

Vergiye tabi en az 600 mm genişliğinde ve 4,75 mm kalınlığında paslanmaz levha ürünler Güney Kore Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.21.1010, 7219.21.1090, 7219.21.9000, 7219.22.1010, 7219.22.1090 ve 7219.22.9000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.