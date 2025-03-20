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Tayvan Çin ve Güney Kore’den ithal paslanmaz çeliğe uygulanan antidamping vergilerini uzattı

Perşembe, 20 Mart 2025 12:53:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı, Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe uygulanan antidamping vergilerini, vergilerin kaldırılması durumunda dampingin devam edeceği ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle beş yıl daha uzattı. Vergi oranları 17 Mart 2030 tarihine kadar geçerli olmak üzere Çinli ihracatçılar için %38,11, Güney Koreli ihracatçılar için %37,65 olarak belirlendi.

Bahsi geçen ürünler, aralarında SUS301, 304, 304L, 316, 316L ve 321 kaliteleri de bulunan SUS 300 serisi paslanmaz çeliği içerip 7219329011, 7219329012, 7219329019, 7219339011, 7219339012, 7219339019, 7219349011, 7219349012, 7219349019, 7219359011, 7219359012, 7219359019, 7220209011, 7220209012 ve 7220209019 kodları altında kayıtlı bulunuyor


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin G. Kore Tayvan Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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