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Güney Kore, Çin'den ithal kalın çelik levhalara geçici antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 24 Şubat 2025 16:54:29 (GMT+3)   |   Şanghay

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı (MOTIE), Çin'den ithal kalın çelik levhalara %27,91-38,02 arasında değişen geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı. Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.21.1010, 7219.21.1090, 7219.21.9000, 7219.22.1010, 7219.22.1090 ve 7219.22.9000 kodları altında yer alıyor. Ocak ayında bildirildiği üzere, komisyon Ekonomi ve Maliye Bakanlığına söz konusu ürünlere her ülke için %21,62 oranında geçici antidamping vergisi uygulamasını önermişti. Vergi oranlarının netleşmesiyle, uygulama bakanlık tarafından onaylanır onaylanmaz yürürlüğe girecek.

Geçici antidamping vergisi Baowu Steel için %27,91, Jiangsu eyaleti merkezli Shagang Group için %29,62, Hunan eyaleti merkezli Xiangtan Iron and Steel ve Fujian eyaleti merkezli Xiamen ITG Holding Group Co., Ltd. (ITG Holding) için %38,02 ve diğer çelik üreticileri için %31,69 olarak belirlendi. Bu karar, Güney Kore'nin konuyla ilgili kararları arasında tarihi en yüksek vergi oranını içeriyor. 

İki ülke arasındaki daha önceki anlaşmaya göre Çin çıkışlı soğuk rulo sac, paslanmaz çelik levha ve kalın levhalar dahil olmak üzere tüm çelik ürünlerin ithalatı vergiye tabi değildi. 

2024 yılında Çin, Güney Kore'ye 8,19 milyon mt nihai mamul ihraç etti ve Çin’in Vietnam'dan sonra en büyük ikinci ihracat pazarı oldu. Dolayısıyla bu kararın Çin'in çelik ihracatını ciddi anlamda etkilemesi bekleniyor. 

Kalın levhalar gemi inşa ve üst düzey makine üretimi için önemli bir girdi mamul. Güney Kore'nin gemi inşa sanayi ise küresel pazarda %30'dan fazla paya sahip. Diğer ülkelerden ithal ürünlere uygulanan antidamping vergilerinin Hyundai Heavy Industries gibi şirketlerin üretim maliyetlerini artırması ve küresel piyasada rekabet gücünü zayıflatması bekleniyor. 


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Çin Kore Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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