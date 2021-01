Perşembe, 21 Ocak 2021 16:02:45 (GMT+3) | İstanbul

Güney Kore Ticaret Komisyonu, üç üretici hariç Çin’den ithal H-profile uygulanan %28,23 ve %32,72 arasında değişen antidamping vergisini önümüzdeki beş yıl boyunca uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

İnceleme, yerel üreticiler Hyundai Steel Co. Ltd. ve Dongkuk Steel Co. Ltd.’nin talebi üzerine 2020 yılı Nisan ayında başlatıldı.

Güney Kore Maliye Bakanlığı nihai kararı bu yıl Mayıs ayına kadar verecek.