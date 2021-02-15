Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Aralık ayında %7,7 düştü

Pazartesi, 15 Şubat 2021 17:49:51 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,8 artış gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %3,6 artış kaydedildi. Aralık ayında demir çelik üretimi %7,7 düşerken, yapısal metal üretimi yıllık %9,2 artı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Aralık ayında %18,5 artış ve yapısal metal ürünleri üretimi ise %2,2 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %4,5 artışla 9,51 milyar ZAR (657,36 milyon $) seviyesinde yer aldı.