Guangtou Lingang One, Guangxi Steel’de sermayesini artıracak

Guangxi eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd., Guangtou Lingang One Sanayi Kalkınma Fonu’nun bağlı şirketi Guangxi Iron and Steel’in (Guangxi Steel) sermaye artırımı işlemine katılmasını kabul etti.

Guangtou Lingang One Sanayi Kalkınma Fonu, hisse başına 1,18 RMB (0,16$) olmak üzere Guanxi Steel’e 674 milyon RMB (94 milyon $) nakit taahhüt vermeyi planlıyor. Bu sermaye artırımıyla birlikte Guangtou Lingang One Sanayi Kalkınma Fonu Guanxi Steel’in hisselerinin %2,23’ünü elde edecek.