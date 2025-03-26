Çin’de yerel hükümetlerin tahvil ihracatı Mart ayı itibarıyla 2,54 trilyon RMB oldu

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Mart tarihi itibarıyla Çin’de yerel hükümetlerin tahvil ihracatı yıllık bazda %89,1 artışla 2,54 trilyon RMB (350 milyar $) değerinde yer aldı. Özel tahvil ihracatı, toplam tahvillerin %31,56’sını oluşturdu.

25 Mart itibarıyla yeni özel tahvil ihracatı yıllık bazda %75,56 artışla 801,62 milyar RMB (111,8 milyar $) olarak kaydedildi.

24 Mart tarihinde bakanlık, “Çin’in 2024 Mali Yılı Ekonomi Politikası” raporunu yayımladı. Raporda, 2025 yılı maliye politikasının daha proaktif ve daha etkili olması gerektiği belirtildi. Ayrıca hükümetin istikrarlı bir ekonomik büyüme ve yapısal düzenlemeler için daha fazla tahvil ihraç edeceği belirtildi.