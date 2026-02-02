Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 yılının Ocak ayında %49,9’a yükseldi

Çin Çelik Lojistiği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Aralık ayına kıyasla 3,6 puan artışla %49,9 seviyesine yükseldi. Ayrıca yeni sipariş endeksi Aralık ayına göre 4,8 puan yükselerek %50,2 oldu.

Yeni ihracat lisansı uygulaması sebebiyle ihracat siparişleri yavaşladı. Endeks, Aralık ayına göre 3,1 puan düşerek %37,9 oldu.

Ocak ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi aylık 4,7 puan yükselişle %48,4 seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul stok endeksi 6,1 puan artışla %52,2 oldu. Hammadde satın alma endeksi aylık 13,4 puan yükselerek %57,9 seviyesinde yer alırken, hammadde fiyat endeksi ise aylık 13,7 puan yükselerek %44,3 seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında üretim faaliyetlerindeki yavaşlamanın hammadde alımlarında düşüşe yol açması bekleniyor. Çin Yeni Yılı tatilinin (14-23 Şubat) yaklaşmasıyla Çin yerel piyasasında nihai mamul ve hammadde fiyatlarının sınırlı bir aralıkta dalgalı seyir izleyeceği düşünülüyor.