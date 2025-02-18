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CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak ayında %0,6 azaldı

Salı, 18 Şubat 2025 10:11:49 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak ayında sırasıyla yıllık bazda %1,7 artış ve %0,6 düşüşle 2,45 milyon ve 2,42 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. İhracat ise yıllık bazda %6,1 artışla 470.000 adet seviyesine geldi.

Ocak ayında elektrikli araç üretimi ve satışları ise sırasıyla %29 ve %29,4 artışla 1,02 milyon adet ve 944.000 adet seviyelerinde yer aldı.

Bahsi geçen ayda elektrikli araçların pazar payı yıllık %38,9 olarak kaydedildi.

Elektrikli araç ihracatı yıllık bazda %49,6 artışla 150.000 mt oldu. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv Ekonomi 

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