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Grupo Cedro Brezilya’da demir cevheri projelerine 185 milyon $ yatırım yapacak

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 10:46:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya merkezli Grupo Cedro’nun, önümüzdeki üç yıllık süre içerisinde, Minas Gerais eyaletine 1 milyar BRL (185 milyon $) yatırım yapmayı planladığı duyuruldu.

Söz konusu yatırım, demir cevheri üretim kapasitesini 2026 yılına kadar yıllık 4 milyon mt’dan yıllık 15 milyon mt’a çıkaracak beş yeni demir cevheri projesini kapsıyor. Demir cevheri projelerine yönelik işletme ruhsatı alım sürecinin önceden başlatıldığı; Grupo Cedro’nun, projelerden birine yönelik işletme ruhsatını önümüzdeki birkaç ay içerisinde alacağı belirtildi.

Grupo Cedro’nun sahibi olduğu Cedro Mineração, Minas Gerais eyaletine bağlı Nova Lima’da yer alan Gama demir cevheri madeninde faaliyet gösteriyor.


Etiketler: madencilik  Brezilya  yatırım  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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