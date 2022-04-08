4B Mining Participações ve 3A Mining Brezilya’da yeni yatırımlar yapacak

Cuma, 08 Nisan 2022 09:34:33 (GMT+3) | Sao Paulo

4B Mining Participações ve 3A Mining şirketlerinin Brezilya’nın Mato Grosso do Sul eyaletine yatırım yapacağı belirtildi. İki şirketin toplam yıllık 4 milyon mt demir cevheri üretmesi bekleniyor.

Söz konusu şirketler ilerleyen zamanlarda toplam demir cevheri üretim kapasitesini yıllık 8 milyon mt’a çıkaracak. Ayrıca 4B Mining Participações, %65 tenörlü demir cevheri ve manganez projelerini hayata geçirecek.

3A Mining’in Mato Grosso do Sul eyaletinde yer alan Corumba şehrinde demir cevheri arama çalışması yapmak için dört farklı ruhsatı bulunuyor. Şirketin projeyi hayata geçirmek için başlangıçta 30 milyon BRL (6,3 milyon $) yatırım yapması bekleniyor.