Goldman Sachs: SKDM Çin’in çelik ihracatını ciddi ölçüde etkileyebilir

Pazartesi, 19 Şubat 2024 14:20:42 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yayımlanan bir raporda, Avrupa Birliği’nin 2026 yılında yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) Çin’in çelik ve alüminyum ihracatını ciddi ölçüde etkileyebileceği belirtildi.

SKDM’nin ilk yılında Çin’in çelik ihracatına yönelik karbon vergisi %6 seviyesinde yer alacak olsa da bu oranın 2030'lu yılların başında %21’e kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Aynı verginin Çin’in alüminyum ihracatı için önce %3 olacağı ancak yine 2030'lu yılların başında %7 seviyesine yükseleceği ifade ediliyor. Öte yandan Goldman Sachs analistleri, AB’nin izabe tesislerinin dolaylı emisyonlarına vergi getirme kararı alması halinde verginin üç katına çıkabileceğini de vurguluyor.

2022 yılında Çin’in SKDM’ye tabi karbon yoğun ürün ihracatının değeri 20,5 milyar $ seviyesinde yer almış, bunun 14,6 milyar $’ını çelik ve yaklaşık 5,5 milyar $’ını ise alüminyum oluşturmuştu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Goldman Sachs, karbon yoğunluğunun Avrupa ve küresel seviyenin üzerinde yer alması sebebiyle karbon vergisinden en çok Hint çelik üreticilerinin etkileneceği, bu nedenle daha yüksek ücretlere tabi tutulma ihtimalinin olduğu yönünde görüş bildirmişti.

Hindistan ayrıca Dünya Ticaret Örgütü nezdinde SKDM uygulamasına karşı mücadele edeceğini de açıklamıştı.

Karbon vergisi, çelik, alüminyum, çimento, hidrojen, gübre ve elektrik sektörlerine uygulanacak.