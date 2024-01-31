Assofermet SKDM’ye yönelik görüşmeler yaptı

Çarşamba, 31 Ocak 2024 16:47:13 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet yakın zamanda Brüksel ve Roma’da bulunan kuruluşlarla kapsamlı görüşmelerde bulundu. Avrupa Komisyonu ve İtalya’nın ilgili bakanlıklarında gerçekleştirilen toplantılarda birlik İtalyan ve Avrupalı şirketlerin faaliyetlerini yürütmesine yönelik yasal sıkıntılara dikkat çekti.

12 Ocak tarihinde Assofermet yetkilileri Avrupa Komisyonu’na bağlı Ticaret Genel Müdürlüğü ile Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptı. Toplantıda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), çelik ithalatına yönelik koruma önlemleri, alüminyum ithalat vergileri gibi konular tartışıldı. SKDM raporlarının sunulması konusunda yaşanan sıkıntılar, 2026 yılından itibaren mekanizmanın ekonomi üzerinde yaratacağı etkiler ve 2018 yılından bu yana uygulanan koruma önlemlerinin çelik ve alüminyum sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için yasal çerçeveyi karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

Assofermet’in Başkanı Riccardo Benso, “Temsilciler özellikle SKDM’nin geliştirilmesine yönelik olmak üzere görüşlerimizin dikkate alınacağını belirtti. Yetkililerin nihai yasal çerçevenin taslağını mümkün olan en iyi şekilde oluşturması için mekanizmaya ilişkin önemli noktalar için iş birliği yapacağız,” şeklinde konuştu.

Brüksel’in yanı sıra birlik 29 Kasım tarihinde Roma Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü temsilcileriyle bir toplantı düzenledi. SKDM söz konusu toplantıda tartışılan başlıca konular arasında yer aldı. Assofermet’in Başkan Yardımcısı Cinzia Vezzosi, “Bakanlıkların çelik ve alüminyum mevzuatından etkilenen tüm tedarik zincirini dinleme konusunda istekli olduğunun farkındayız. Bu konuların yanı sıra İtalya ile Avrupa dağıtım ve üretim zinciri üzerinde büyük etkisi olacak yasal çerçeveye yönelik görüşmelerin devam etmesi planlanıyor,” şeklinde konuştu.

Söz konusu mevzuat SKDM ve çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerinin uygulanma tarihinin yaklaşmasıyla geliştirilmeye devam edecek. Assofermet İtalya ve Avrupa sektörünü desteklemek için yasal çerçevenin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.