﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Girişim sermayesi şirketi Brezilyalı madencilik girişimlerine 18 milyon $’dan fazla yatırım yapacak

Çarşamba, 06 Ekim 2021 11:06:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Girişim sermayesi şirketi KPTL’nin, Brezilyalı madencilik girişimlerine yatırım yapmak amacıyla 100 milyon BRL (18,2 milyon $) fon sağlayacağı bildirildi.

KPTL’nin, söz konusu fonu, iki yıla kadar sağlaması ve yatırımcılara yıllık %25 geri ödeme yapması bekleniyor.

Yatırımcılar, 200.000-2 milyon $ arasında yatırım yapabiliyor. Sonrasında, fon aracılığıyla, girişim şirketlerindeki azınlık hisseleri satın alınacak.

10 yıl sağlanacak fonun, ilk beş yılı yatırım aşamasına ve kalan beş yılı ise yeniden yatırıma veya hisselerin satışına odaklanacak.


Etiketler: yatırım  madencilik  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

06 Eki

Mineração Corumbense Vale’ye ait demir cevherinin taşınması için lojistik şirketiyle anlaştı
17 Eyl

Vale Doutor demir cevheri barajını devreden çıkarma çalışmalarını hızlandırdı
17 Eyl

Minas Gerais eyaleti çevre düzenleme kurulu Brumandinho şehrine ruhsatlandırma yetkisi tanıdı
15 Eyl

Usiminas demir cevheri madenindeki faaliyetlerine ara verecek
13 Eyl

Belgo Bekaert Brezilya’daki tesislerinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 19 milyon $’dan fazla yatırım yapacak