Girişim sermayesi şirketi Brezilyalı madencilik girişimlerine 18 milyon $’dan fazla yatırım yapacak

Çarşamba, 06 Ekim 2021 11:06:32 (GMT+3) | Sao Paulo

Girişim sermayesi şirketi KPTL’nin, Brezilyalı madencilik girişimlerine yatırım yapmak amacıyla 100 milyon BRL (18,2 milyon $) fon sağlayacağı bildirildi.

KPTL’nin, söz konusu fonu, iki yıla kadar sağlaması ve yatırımcılara yıllık %25 geri ödeme yapması bekleniyor.

Yatırımcılar, 200.000-2 milyon $ arasında yatırım yapabiliyor. Sonrasında, fon aracılığıyla, girişim şirketlerindeki azınlık hisseleri satın alınacak.

10 yıl sağlanacak fonun, ilk beş yılı yatırım aşamasına ve kalan beş yılı ise yeniden yatırıma veya hisselerin satışına odaklanacak.