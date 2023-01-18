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Gestamp Hindistan’da dördüncü sıcak presleme hattını inşa edecek

Çarşamba, 18 Ocak 2023 12:21:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli otomotiv parçası üreticisi Gestamp Hindistan’da dördüncü sıcak presleme hattını inşa edeceğini açıkladı.

Yeni hat bu yılın sonunda üretime başlayacak. Şirketin ayrıca Pune’da iki ve Chennai’de bir adet daha sıcak presleme hattı bulunuyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketin bağlı kuruluşu Gestamp Hotstamping Japan Matsusaka tesisinde Haziran ayında tamamlanmak üzere yeni bir sıcak presleme hattı inşa ederek ülkedeki faaliyetlerini genişletmeye karar vermişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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