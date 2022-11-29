Gerdau yenilenebilir enerji üretmek için ortaklık kurdu

Salı, 29 Kasım 2022 10:12:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau tarafından yapılan açıklamada bağlı kuruluş Gerdau Next’in güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından 2,5 gigavat enerji üretmek amacıyla Newave Energia ile ortaklık kurduğu duyuruldu.

Söz konusu projenin %33,33’ü Gerdau’ya, kalan %66,67’si ise Newave’e ait olacak. Gerdau ilki önümüzdeki yıl 500 milyon BRL ve ikincisi bazı hedeflerin gerçekleşmesi halinde 1 milyar BRL olmak üzere toplam 1,5 milyar BRL (808 milyon $) yatırım yapacak.

Gerdau, Newave’in yenilenebilir ve rekabetçi enerji kullanımını teşvik ederek ülkede enerji dönüşümünü hızlandıracağını ve şirketin temiz enerji üretmekten bu enerjiyi satışa kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir oyuncu olduğunu söyledi.

Söz konusu ortaklığın Gerdau’nun maliyet anlamında rekabet gücünü artırması ve şirkete temiz enerji sağlaması bekleniyor.