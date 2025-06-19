George Ibbotson İngiltere’de Alleima’nın çelik şerit distribütörlüğünü yapacak

İsveç merkezli vasıflı çelik üreticisi Alleima, İngiltere merkezli çelik distribütörü George Ibbotson Ltd. ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu iş birliği kapsamında George Ibbotson, İngiltere pazarında Alleima’nın yüksek kalite çelik şeritlerinin satışını ve dağıtımını yapacak.

Söz konusu iş birliği, Alleima’nın yüksek kaliteli ürünlerini müşterilerine daha da yakınlaştıran güçlü yerel ortaklıklar kurma stratejisinin bir parçası. Alleima’nın Satış Direktörü Roberto Torresani, “George Ibbotson Ltd. ile iş birliği yapmak konusunda heyecanlıyız. Sektördeki deneyimleri ve uzun süreli ilişkileri, varlığımızı genişletmeye devam ederken onları değerli bir müttefik haline getiriyor,” dedi.