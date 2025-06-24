Gemkom Makina Faslı çelik üreticisinin çelikhanesini yenileyecek

Tesis ekipmanı tedarikçisi Gemkom Makina, Fas çelik sektörünün en önemli üreticilerinden Riva Industries’in çelikhanesinde iyileştirme projesi yürüteceğini açıkladı. Söz konusu proje sayesinde üretim kapasitesi ve operasyonel verimlilikte önemli gelişmeler sağlanacak.

Proje kapsamında toz toplama tesisinin iyileştirilmesi, ark ocağının revizyonu, hurda sepeti, pota, tandiş gibi yardımcı ekipmanların yenilenmesi de yer alıyor. Şu an 800.000 mt olan yıllık kapasitenin 1,1 milyon mt’a çıkması bekleniyor. Söz konusu projenin Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

Gemkom Makina, bu kapsamlı çalışma ile Riva Industries’in çelik üretim kapasitesinin artırılması ile üretim altyapısının daha güçlü, daha verimli ve çevre dostu bir yapıya dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.