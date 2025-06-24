 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Gemkom...

Gemkom Makina Faslı çelik üreticisinin çelikhanesini yenileyecek

Salı, 24 Haziran 2025 14:59:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Tesis ekipmanı tedarikçisi Gemkom Makina, Fas çelik sektörünün en önemli üreticilerinden Riva Industries’in çelikhanesinde iyileştirme projesi yürüteceğini açıkladı. Söz konusu proje sayesinde üretim kapasitesi ve operasyonel verimlilikte önemli gelişmeler sağlanacak.

Proje kapsamında toz toplama tesisinin iyileştirilmesi, ark ocağının revizyonu, hurda sepeti, pota, tandiş gibi yardımcı ekipmanların yenilenmesi de yer alıyor. Şu an 800.000 mt olan yıllık kapasitenin 1,1 milyon mt’a çıkması bekleniyor. Söz konusu projenin Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

Gemkom Makina, bu kapsamlı çalışma ile Riva Industries’in çelik üretim kapasitesinin artırılması ile üretim altyapısının daha güçlü, daha verimli ve çevre dostu bir yapıya dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti. 


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye kısa teslim süreli kütük sevkiyatlarını tercih ediyor, çoğu Asya çıkışlı teklif kabul görmüyor

25 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Türk üreticiler satışlarını artırma hedefiyle inşaat demiri ihracat fiyatlarını düşürdü

25 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

İzmirli bir üretici gemi hurdası alım fiyatlarını artırdı

25 Haz | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de resmi yerel ticari profil fiyatları TL bazında değişmedi

24 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izliyor

23 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye ithal hurda piyasası hafif artış kaydetti

23 Haz | Hurda ve Hammadde

Borusan Boru üretim altyapısını yeniden düzenliyor

23 Haz | Çelik Haberler

Türk üreticilerin yerel hurda fiyatları alt sınırdan gevşedi

20 Haz | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de ithal hurda fiyatları yönünü bulmaya çalışırken, Asya piyasası istikrar ...

20 Haz | Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasası halen durgun

20 Haz | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis