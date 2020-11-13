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G. Kore üç ülkeden ithal paslanmaz çelik çubuk ithalatına uygulanan vergiyi uzatmaya karar verdi

Cuma, 13 Kasım 2020 12:38:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Kore Ticaret Komisyonu, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan ithal paslanmaz çelik çubuk ithalatında uygulanan %3,51 ve %15,39 arasında değişen antidamping vergisinin süresini üç yıl daha uzatmaya karar verdiğini açıkladı.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7222.11.0000, 7222.19.0000, 7222.20.0000 ve 7222.30.0000 kodları altında bulunuyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Güney Kore, üç ülkeden ithal söz konusu ürünlerin ithalatına 2004 yılının Temmuz ayından bu yana antidamping vergisi uyguluyor.


Etiketler: Doğu Asya ve Pasifik  paslanmaz  G. Kore  uzun ürünler  kota ve vergiler  paslanmaz  |  benzer haberler »


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