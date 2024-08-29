Fortescue’nun net kârı artan AVFÖK sayesinde 2023-24 mali yılında yükseldi

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue 30 Haziran tarihinde sona eren 2023-24 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Fortescue’nun net kârı, AVFÖK’te kaydedilen artış sayesinde önceki mali yıla kıyasla %18,1 artış göstererek 5,66 milyar $’a çıkarken şirketin satış geliri yıllık %7,9 artışla 18,22 milyar $ olarak kaydedildi. Şirketin AVFÖK’ü ise aynı dönemde yıllık %7,4 artışla 10,7 milyar $ oldu.

2023-24 mali yılında Fortescue’nun demir cevheri üretimi yıllık %1,1 düşüşle 216,9 milyon ıslak mt olurken, demir cevheri sevkiyatı yıllık %0,2 düşüşle 191,6 milyon ıslak mt seviyesinde yer aldı.

Şirket 2024-25 mali yılında demir cevheri sevkiyatının 190-200 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.