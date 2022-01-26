Fortescue demir cevheri sevkiyatlarını mali yılın ilk yarısında %3 artırarak yarıyıl rekoru kırdı

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2021-2022 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ikinci çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %4 ve bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla %2 artışla 47,5 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. İlk yarıda şirketin demir cevheri sevkiyatı yıllık %3 artışla yarıyıl için rekor seviyeye ulaşarak 93,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Aralık çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %6 düşüş ve yıllık bazda %14 artışla 57,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde ortalama satış fiyatı Eylül çeyreğinde kaydedilen 118$/mt’a kıyasla 74,36$/mt seviyesine ulaştı.
Şirket 2021-2022 mali yılında demir cevheri sevkiyatının 180-185 milyon mt aralığında olmasını tahmin ediyor.