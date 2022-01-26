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Fortescue demir cevheri sevkiyatlarını mali yılın ilk yarısında %3 artırarak yarıyıl rekoru kırdı

Çarşamba, 26 Ocak 2022 15:01:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2021-2022 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ikinci çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %4 ve bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla %2 artışla 47,5 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. İlk yarıda şirketin demir cevheri sevkiyatı yıllık %3 artışla yarıyıl için rekor seviyeye ulaşarak 93,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Aralık çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %6 düşüş ve yıllık bazda %14 artışla 57,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ortalama satış fiyatı Eylül çeyreğinde kaydedilen 118$/mt’a kıyasla 74,36$/mt seviyesine ulaştı.

Şirket 2021-2022 mali yılında demir cevheri sevkiyatının 180-185 milyon mt aralığında olmasını tahmin ediyor. 


Etiketler: Fortescue  Okyanusya  demir cevheri  hammaddeler  mali sonuçlar  Avustralya  |  benzer haberler »


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