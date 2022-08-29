Fortescue 2021-22 mali yılında ikinci en yüksek yıllık kârı elde etti

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 10:00:43 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue, 30 Haziran tarihinde sona eren 2021-22 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Fortescue’nun net kârı, önceki mali yıla kıyasla %39,8 düşüş göstererek 6,2 milyar $’a gerilerken, şirketin satış geliri, ortalama demir cevheri fiyatlarının yıllık %26,2 düşüşle 99,8$/mt seviyesinde kaydedilmesi nedeniyle yıllık %21,9 düşüşle 17,39 milyar $ olarak kaydedildi. Şirketin AVFÖK’ü ise aynı dönemde yıllık %35,4 düşüşle 10,56 milyar $’a ulaştı.

Şirket tarihinin en yüksek ikinci yıllık kârını elde etti.

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatı söz konusu mali yılda yıllık %3,7 artışla 189 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2021-22 mali yılında 3,07 milyar $ seviyesinde kaydedilen sermaye harcamalarının 2022-23 mali yılında 2,7-3,1 milyar $ aralığında yer almasını bekliyor. Şirketin demir cevheri sevkiyatının 187-192 milyon mt aralığında yer alacağı tahmin ediliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, %80’i Fortescue’ya ve %20’si Abu Dabi’de kurulan Afrika odaklı yatırım fonu Afrika Dönüşüm ve Sanayileşme Fonuna ait ortak girişim olan Ivindo Iron, Batı Afrika’da bulunan Belinga demir cevheri yatağının potansiyel boyutunu belirlemek ve lojistik çözümleri değerlendirmek için hemen keşif çalışmalarına başlayacak.