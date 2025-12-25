 |  Giriş 
Samarco’nun genişleme projesi çevresel endişeler nedeniyle askıya alındı

Perşembe, 25 Aralık 2025 09:55:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki federal mahkeme, demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco’nun madencilik kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını ihtiyati tedbir kararıyla askıya aldı.

Yerel basına göre söz konusu askıya alma kararı Minas Gerais’te Mariana ve Ouro Preto belediyeleri arasında yer alan Germano Kompleksi’ndeki madencilik faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan proje kapsamındaki çevresel ihlaller olduğu iddialarına dayanıyor.

Talep 2015 yılında Fundão Barajı’nın çökmesi sonucu tamamen yıkılan Bento Rodrigues kasabası sakinleri tarafından yapıldı.

Mahkeme proje için çevre izninin iklim değişikliği nedeniyle gelecekteki yağışların tarihsel ortalamaların üzerine çıkma olasılığını göz ardı ettiğini belirtti. Ayrıca çevre izninin kuru atık işleme yöntemlerine ya da atıkların tükenmiş maden sahalarında depolanmasına öncelik vermediğini ifade etti.

Samarco ise yaptığı açıklamada karardan henüz resmi olarak haberdar edilmediğini, proje için yürütülen izin sürecinin hukuka uygunluğuna güvendiğini ve faaliyetlerin normal şekilde devam ettiğini bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

