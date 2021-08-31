Fortescue güçlü talep sayesinde 2020-21 mali yılında rekor kâr ve satış geliri elde etti

Salı, 31 Ağustos 2021 11:06:56 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue, 30 Haziran tarihinde sona eren 2020-21 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Fortescue’nun net kârı, önceki mali yıla kıyasla %117 artış göstererek 10,3 milyar $’a yükselirken, şirketin satış geliri, ortalama demir cevheri fiyatlarının yıllık %72 artışla 135$/mt seviyesinde kaydedilmesi sayesinde yıllık %74 artışla 22,28 milyar $ olarak kaydedildi. Şirketin AVFÖK’ü ise aynı dönemde yıllık %96 artışla 16,37 milyar $’a ulaştı. Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatı, mali yılın ilk yarısında yıllık %2,2 artışla 182,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2020-21 mali yılında 3,6 milyar $ seviyesinde kaydedilen sermaye harcamalarının 2021-22 mali yılında 2,8-3,2 milyar $ aralığında yer almasını bekliyor. Şirketin demir cevheri sevkiyatının 180-185 milyon mt aralığında yer alacağı tahmin ediliyor.

2020-21 mali yılında Fortescue’nun sevkiyatları, geliri, kârı ve nakit akışı tedarik zincirindeki iyi performansının ve güçlü müşteri talebinin sonucun rekor seviyelerde yer aldı. Fortescue’nun CEO’su Elizabeth Gaines, “Iron Bridge Projesi ve Fortescue Future Industries aracılığıyla, demir cevheri operasyonlarımıza yatırım yapmanın yanı sıra yenilenebilir enerji ve yeşil sektörlerdeki iddialı küresel fırsatları takip ediyoruz,” dedi.