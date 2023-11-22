Fortescue Avustralya ve ABD’de yeşil projelere yatırım yapacak

Çarşamba, 22 Kasım 2023 10:59:33 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group önümüzdeki üç yılda ABD ve Avustralya’da gerçekleştireceği toplam üç proje için tahmini yaklaşık 750 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı.

Projelere bakıldığında, ABD’nin Arizona eyaletinde kurulacak 70 MW’lık elektroliz ve sıvılaştırma tesisi Phoenix Hydrogen Hub yıllık 11.000 mt’a kadar sıvı yeşil hidrojen üretim kapasitesine sahip. 550 milyon $ yatırım maliyetine sahip tesis 2026 yılında üretime başlayacak. Ayrıca şirket Avustralya’nın Queensland kentinde gerçekleştirilecek 50 MW’lık yeşil hidrojen projesi Gladstone PEM50 Project’e 150 milyon $ yatırım yapacak. Proje yıllık 8.000 mt yeşil hidrojen üretim kapasitesine sahip ve 2025 yılında üretime başlaması bekleniyor.

Yeşil hidrojenin yanı sıra Fortescue Avustralya’da Christmas Creek Green Iron Trial Commercial Plant adı verilen bir tesise 50 milyon $ yatırım yapacak. Yeşil hidrojen ve güneş enerjisinden elde edilen yeşil elektrik kullanarak 1.500 mt’un üzerinde yeşil demir cevheri üretecek olan tesis 2025 yılında devreye alınacak.