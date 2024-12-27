Fitch Ratings görünür çelik tüketiminin 2025 yılında artmasını bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2025 yılına yönelik küresel çelik sektörü görünüm raporunu yayımladı.

Fitch, 2024 yılında yaşanan durgunluğun ardından çoğunlukla Çin çelik sektörünün daha dengeli hale gelmesi, maliyetlerin azalması ve çelik fiyatları ile çelik üreticilerinin marjlarında yaşanan artışa bağlı olarak sektörde hafif toparlanma olacağı yönündeki beklentileri doğrultusunda küresel çelik sektörü görünümünü nötr olarak revize etti. Bununla birlikte Hindistan’ın büyümesi, Çin’de talebin aynı kalması ve hem ABD hem de ABD’nin toparlanmasının desteğiyle görünür çelik tüketiminin 2025 yılında tek haneli artış göstermesini beklediğini bildirdi.

Öte yandan kuruluş, Çin’de çelik tüketiminin tek haneli düşüş göstermeye devam edeceği ve talebin neredeyse aynı kalacağı yönünde görüş bildirdi. Brezilya, Türkiye, Avrupa ve Hindistan’da ise çelik üreticilerinin marjının Çin’den yapılan çelik ithalatındaki düşüşle toparlanabileceğini ifade etti.

Diğer piyasalara bakıldığında, Hindistan’ın üretim ve tüketimdeki artışlarla birlikte büyümeye devam etmesini öngören Fitch, Brezilya çelik sektörünün ise ithalattaki düşüş ve talepteki yükseliş sayesinde toparlanmasını beklediğini dile getirdi. Ayrıca birkaç yıl süren aşağı yönlü hareketin ardından Avrupa çelik sektörünün bir miktar iyileşmesini ve ABD’de ise çelik üreticilerinin marjının normal seviyelere dönmeye devam etmesini tahmin ettiğini vurguladı.

Son olarak kuruluş, ABD’de yeni yönetimin uygulayabileceği ticaret önlemlerinin ve diğer bölgelerde artan korumacılığın küresel ekonomiyi etkileme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti. ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı vergileri yükseltmesinin Çin’de çelik tüketimi üzerindeki baskıyı artıracağının ve bu durumun küresel piyasaları olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.