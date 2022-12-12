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Fitch Ratings demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminlerini değiştirmedi

Pazartesi, 12 Aralık 2022 15:27:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 2022 ile 2023 yıllarına yönelik metal ve maden fiyat beklentilerini güncellediğini açıkladı.

Kuruluş 2022 ve 2023 yılları için demir cevheri fiyat tahminini sırasıyla 115$/mt ve 85$/mt seviyelerinde tuttu. Bu kararda özellikle küresel çelik talebinin zayıflamaya devam etmesi rol oynadı. Öte yandan, piyasada arz fazlası görülmedi çünkü Rusya ile Ukrayna’dan piyasaya daha az miktarda demir cevheri tedarik edildiği için Avrupa ile diğer bölgelerdeki talep kaybı dengelendi.

Koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminleri de 2022 ve 2023 yılları için değişiklik göstermeyerek sırasıyla 370$/mt ve 200$/mt seviyelerinde yer aldı. Avrupa’daki enerji krizi ve termal kömür ile doğal gaz fiyatlarının artması sonucu elektrik üretiminde daha fazla koklaşabilir taş kömürü kullanılması, bu yıl fiyatlarını destekledi. Ancak kuruluş, önümüzdeki yıl koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının çelik üreticilerinin zayıf talebi ve enerji pazarlarının daha istikrarlı olması nedeniyle düşmesini bekliyor. Ayrıca, Çin’in Avustralya’dan kömür ithalatı yasağını olası bir şekilde kaldırmasının da piyasayı etkileyebileceği belirtildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Demir Cevheri Hammaddeler Avrupa Madencilik 

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