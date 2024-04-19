Ferrexpo 2023’te net zarar kaydetti, satış gelirleri düştü

Cuma, 19 Nisan 2024 13:56:38 (GMT+3) | İstanbul

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Ferrexpo bir önceki yıl kaydedilen 220 milyon $ net kâra kıyasla 85 milyon $ net zarar elde etti. Şirketin satış gelirleri, lojistik kısıtlamalardan dolayı azalan satışlar ve düşen demir cevheri fiyatlarına bağlı olarak yıllık bazda %47,7 düşüşle 652 milyon $ seviyesine geriledi. Şirketin satış hacmi yıllık %32,5 düşüşle 4,17 milyon mt seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü ise yıllık bazda %83 düşerek 130 milyon $ oldu.

2023 yılında şirketin toplam pelet üretimi yıllık %36,5 düşüşle 3,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ferrexpo’nun Genel Müdürü Lucio Genovese, “Savaş üçüncü yılına girerken ilk defa 2023’te yılın tamamında faaliyet gösterdik. Karşılaşmaya devam ettiğimiz sıkıntılar hafife alınamaz ancak sonuçlarımıza bakıldığında sürekli değişen koşullara nasıl uyum sağlayacağımızı öğrendiğimiz görülüyor,” şeklinde yorum yaptı.