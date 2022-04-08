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Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %2 düştü

Cuma, 08 Nisan 2022 10:02:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri üreticisi Ferrexpo, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %2 ve çeyreklik bazda %13 düşüşle 2,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin pelet üretimi Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından oluşan operasyonel ve lojistik kısıtlamalar nedeniyle çeyreklik bazda %11 ve yıllık %0,1 düşüşle 2,71 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde, şirketin %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi yıllık %2 artış ve bir önceki çeyreğe kıyasla %8 düşüşle 2,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler İsviçre Avrupa Birliği üretim Ferrexpo 

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