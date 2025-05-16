Ferrexpo KDV iadelerinin askıya alınması nedeniyle iki peletleme hattını durdurdu

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo’nun Mali İşler Müdürü Mykola Kladiev, ihraç edilen ürünlere yönelik KDV iadelerinin askıya alınmasının oluşturduğu ek mali baskı nedeniyle şirketin iki adet peletleme hattını durdurduğunu açıkladı.

Kladiev, askıya alınan KDV iadelerinin üretim tonajında ve maaş ödemelerinde düşüşe yol açtığını belirtti. Ocak ve Şubat aylarında KDV iadesi yaklaşık 25 milyon $’a ulaştı ve bu miktar devlet tarafından geri ödenmedi.

Şirketin geçtiğimiz yıl 102 milyon $ yatırım yaptığını bildiren Kladiev, şirketin aslında 2025 yılında da yatırımlarını benzer bir seviyede tutmayı planladığını belirtti. Ancak KDV iadelerinin askıya alınması Ferrexpo’yu yatırım projelerini de askıya almaya zorladı. Şirket şu anda yalnızca kullandığı sabit varlıkların bakımı için gerekli olan yatırımları yapıyor.